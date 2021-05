Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W ośrodku kultury w Wałczu ruszył Punkt Szczepień Powszechnych. To kolejne takie miejsce w regionie.

Szczepienia są podstawą walki z koronawirusem - mówi wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz. - Niestety wiele osób zmarło na koronawirusa i nie doczekało szczepionek. To są ogromne, ludzkie tragedie. My dziś mamy to szczęście, że możemy korzystać ze szczepień i chronić siebie i najbliższych, ale i każdego, kogo znamy i z kim się spotykamy. Jeśli więc jest możliwość, to należy z tego korzystać.



W województwie zachodniopomorskim działa 14 Punktów Szczepień Powszechnych, docelowo będzie ich 27.