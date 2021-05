Na nowym stadionie Pogoni w końcu zasiądą kibice [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Mecz 30. kolejki piłkarskiej ekstraklasy z udziałem ponad dwóch tysięcy kibiców Pogoni Szczecin.

W niedzielę 16 maja o godzinie 17:30 Duma Pomorza zmierzy się na własnym boisku z Rakowem Częstochowa. Będzie to pierwsze spotkanie na nowym stadionie z możliwością wpuszczenia kibiców.



Sprzedaż biletów, na ostatni mecz tegorocznego sezonu, rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 10:00. Wejściówki dostępne będą tylko poprzez Internet - mówi rzecznik prasowy Pogoni Szczecin Krzysztof Ufland. Dodaje, że wyjątkowo na to spotkanie, to komputer przydzieli kibicom miejsce na stadionowym krzesełku.



- To wszystko ze względu na te regulacje i to jakie odstępy muszą być zachowywane pomiędzy krzesełkami. Tak jest łatwiej, chodzi też o to, aby wszystkie możliwe miejsca były wykorzystane. Gdybyśmy tutaj pozwolili na pełną dowolność, to mogłoby się okazać, że dla niektórych miejsc by zabrakło. I tak ich zabraknie, mamy tego pełną świadomość, ale chodzi o to, aby 2247 osób mogło tego dnia zasiąść na krzesełkach - dodaje Ufland.



Organizatorzy ostatniego, w tym sezonie, meczu przygotowali dla kibiców możliwość wyboru dwóch zestawów biletów. Jeden tylko na sam mecz i drugi z pomeczową pamiątką z autografami wszystkich piłkarzy Pogoni Szczecin.