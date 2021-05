Szczepienia wykonywane są jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

To najprawdopodobniej ostatni dzień akcji "Zaszczep się na majówkę" w Szczecinie.

W czwartek do podania zostało jeszcze ponad 100 preparatów i nic nie wskazuje na to, żeby nie były wykorzystane, chętnych bowiem nie brakuje.



Tym samym w ciągu sześciu dni zaszczepi się - tylko w przychodni Szpitala Wojskowego - 3,5 tysiąca osób.



Szczepienia w przychodni Szpitala Wojskowego w Szczecinie trwają do godziny 18.



Niepotrzebna jest rejestracja, wystarczy skierowanie. Szczepienia wykonywane są jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson.