Trwa remont zejścia na plażę w Świętouściu na terenie Wolińskiego Parku Narodowego. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Trwa remont zejścia na plażę w Świętouściu na terenie Wolińskiego Parku Narodowego.

Obiekt został zniszczony przez sztorm ponad trzy lata temu. Ówczesna dyrekcja Parku zamknęła wtedy teren - przeciwko temu zaprotestowali mieszkańcy sąsiednich miejscowości i turyści, którzy zaczęli schodzić na kąpielisko przez wydmę. Wydeptali w niej spory korytarz.



Podjęliśmy decyzję o odbudowie - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego, Piotr Daniszewski.



- Robimy to w swoim zakresie. Do 15 czerwca to zejście będzie udostępnione turystom - zapowiedział.



Ile będzie kosztować zejście, na razie nie wiadomo - prace są prowadzone w ramach bieżących wydatków Parku.