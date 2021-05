Kradzież metodą "na spis powszechny"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

4 tysiące złotych straciła seniorka z Łobza oszukana metodą "na spis powszechny".

We wtorek do mieszkania 78-latki zapukała około 50-letnia kobieta, która podała się za rachmistrza spisowego. Oszustka przekonała seniorkę, aby ta wpuściła ją do środka, prosząc o szklankę wody.



Gdy starsza pani poszła do kuchni, złodziejka ukradła pieniądze i uciekła. Szukają jej mundurowi. Policja ostrzega, aby zachować ostrożność i w przypadku wszelkich wątpliwości kontaktować się bezpośrednio z najbliższą komendą.