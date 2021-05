RSnW: Łatwe egzaminy maturalne? Nie o to chodzi...

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Matura nie ma być łatwa tylko pokazywać stan wiedzy - mówi Tomasz Rzymkowski z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W ten sposób skomentował opinię, że tegoroczne matury były bardzo łatwe.



- Matura od ponad 15 lat nie jest wyłącznie egzaminem dojrzałości wieńczącym etap kształcenia na poziomie ogólnym, ale również jest egzaminem wstępnym, rozsianym po całej Polsce na tym samym, równym poziomie, powszechnym egzaminem wstępnym na uczelnie wyższe otwierającym drogę tym, którzy zamierzają kontynuować naukę na poziomie wyższym - zaznaczył.



Joanna Kluzik-Rostkowska, była minister edukacji dodaje, że poziom matur jest co roku taki sam oraz, że lepiej zdawany jest język polski niż matematyka.



- Tematyka, rzeczywiście: prosta, język polski: "Lalka". Zobaczymy, jak to pójdzie. Mniej więcej, od bardzo wielu lat jest tak, że zdawalność j. polskiego jest finalnie na poziomie 94 procent, a matematyka zawsze była słabsza - było to w okolicach 75 procent, później jeszcze dochodziło kilka punktów procentowych przy poprawkach - dodała.



Była minister edukacji dodała, że z oceną, czy tegoroczna matura była łatwa poczekajmy do wyników egzaminu.