Naukowcy PUM zidentyfikowali kolejnego "Żołnierza Wyklętego"

Dr hab. Andrzej Ossowski, kierownik Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Kolejny "Żołnierz Wyklęty" odzyskał tożsamość dzięki naukowcom ze Szczecina. Pracownicy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego zidentyfikowali śp. Bolesława Skubla ps. Waligóra.

Badania genetyczne przeprowadzone zostały na prośbę rodziny, która wcześniej przez wiele lat szukała miejsca jego pochówku. Jego szczątku odnaleziono w ubiegłym roku na terenie Cmentarza Rakowickiego.



- Podejmowano kilka prób odnalezienia miejsca pochówku; wszystkie poprzednie poszukiwania zakończyły się fiaskiem. Rodzina wspomagana przez Fundację Niezłomni w Krakowie doprowadziła do ekshumacji z kolejnego miejsca, w którym typowano, że może być pochowany Skubel - relacjonuje dr hab. Andrzej Ossowski, kierownik Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.



To duży sukces - dodaje dr Ossowski.



- Kolejny "Żołnierz Niezłomny", którego udało się odnaleźć i zidentyfikować. Tu trzeba podkreślić inicjatywę ze strony rodziny, bo to ona dążyła do odnalezienia i rzeczywiście to pokazuje, że często wielkie instytucja nie radzą sobie tak dobrze jak rodzina - dodał.



Śp. Bolesław Skubel ps. Waligóra był członkiem i łącznikiem Konfederacji Tatrzańskiej w oddziale Józefa Kurasia "Orła", później "Ognia", dwukrotnie schwytany i więziony przez Niemców.



W maju 1953 został bestialsko zastrzelony w zasadzce - śmiertelny strzał oddał ppor. UB, Franciszek Kosowski.



W poszukiwaniach miejsca jego pochówku pomagała Fundacja Niezłomni.