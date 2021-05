Jest akt oskarżenie wobec brutalnych przestępców ze Szczecina

W śledztwie podejrzanych jest 10 osób, a prokuratura dokonała zabezpieczeń majątkowych na łączną kwotę 7,5 mln złotych. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Trzech mężczyzn ma na sumieniu zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz próbę zabójstwa ojca jednego z nich.

Podejrzany chcąc przejąc majątek ojca starał się wraz z kolegami uśmiercić mężczyznę. Najpierw z jeden z podejrzanych dodawał do jedzenia truciznę. To jednak nie przyniosło oczekiwanych rezultatów więc syn zlecił zabójstwo ojca innemu podejrzanemu.



Wspólnie opracowali plan, w którym każdy miał określone zadanie. Ostatecznie jeden z oprawców napadł na pokrzywdzonego i nieustalonym narzędziem uderzył go w głowę. Ranny doznał poważnych obrażeń, wraz ze złamaniem czaszki. Jednak przeżył. Podejrzani postanowili powtórzyć swój plan i ponowić próbę zabójstwa, gdy chory przebywał w szpitalu.



Odwrócili uwagę personelu medycznego alarmując, że w szpitalu jest bomba, po czym jeden z podejrzanych miał wstrzyknąć ojcu śmiercionośny środek. Plan jednak - pomimo ewakuacji szpitala - nie powiódł się.



W wyniku śledztwa ustalono też, że dwaj podejrzani w 2019 roku na terenie jednej z działek na Wyspie Puckiej dokonali zabójstwa innego mężczyzny poprzez podawanie mu do zjedzenia trucizny wraz z tabletkami przeciwbólowymi, a także mieszankę alkoholu ze środkami psychotropowymi i lekami nasercowymi.



Mężczyźnie skrępowali ręce i nogi, założyli na głowę foliowy worek i zostawili go na kilka dni. Ciało ukryli pod podłogą altanki działkowej.



Dodatkowo jeden z podejrzanych dopuścili się także innych przestępstw. Wprowadził w błąd ojca, przez co ten stracił blisko 250 tys zł..



W wyniku śledztwa zatrzymano podejrzanych - mają od 35 do 39 lat. Sąd umieścił ich w areszcie tymczasowym. Grozi im dożywocie.