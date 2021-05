W Kołobrzegu konsultacje poświęcone pomnikowi katyńskiemu

Urzędnicy chcą zapytać mieszkańców, czy głaz wraz z tablicą upamiętniającą ofiary Katynia powinien stanąć przy Skwerze Pionierów, w sąsiedztwie Dębów Katyńskich. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

W Kołobrzegu rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie obelisku poświęconego ofiarom zbrodni katyńskiej.

Urzędnicy chcą zapytać mieszkańców, czy głaz wraz z tablicą upamiętniającą ofiary Katynia powinien stanąć przy Skwerze Pionierów, w sąsiedztwie Dębów Katyńskich.



Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego urzędu tłumaczy, że chodzi o miejsce w samym centrum miasta, dlatego konsultacje są niezbędne.



- Opinie o tym pomyśle były różne. W związku z tym każdy mieszkaniec może zabrać głos i wypowiedzieć się w tej sprawie, czy chciałby, żeby ten głaz tam stanął, czy też uważa, że nie jest to dobre miejsce i należy poszukać innego - powiedział.



O to, czy zaproponowana lokalizacja obelisku jest dobra zapytałem mieszkańców.



- Myślę, że tak, tu by się nadawało, tym bardziej, że tutaj upamiętniają te dęby. Tak, że mogłoby być. - Ja uważam, że nie. To jest taki parczek dla wszystkich..., za dużo jest już tych pomników - mówili.



Konsultacje już trwają, a urzędnicy czekają na głos mieszkańców do 20 maja.