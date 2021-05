12-letni Wiktor w potrzebie. Możesz pomóc

Sportowcy i artyści wspierają 12-letniego Wiktora, który potrzebuje pieniędzy na specjalistyczne leczenie.

Chłopiec ze Szczecina ma guza mózgu i potrzebuje terapii w USA. Trwa zbiórka na opłacenie leczenia za 9,5 miliona złotych.Akcję wsparli do tej pory m.in. mistrz mieszanych sztuk walk, Jan Błachowicz i Justyna Steczkowska, a także zespół Enej. Wciąż brakuje jednak siedmiu milionów.- Wiemy, że odliczanie rozpoczęte, że czasu niewiele i tak naprawdę nie mamy planu B, nie wiemy co, jeśli się nie uda, co powiemy naszemu Wiktorkowi... Po prostu: otwórzcie serca - każda, nawet najmniejsza wpłata jest na wagę życia Wiktorka. Na pewno jest nam dużo łatwiej wiedząc, że mamy takie wsparcie z każdej strony. Że znajomi; dalsi, bliżsi robią wszystko, co w ich mocy, żeby się udało - mówi mama Wiktora, Beata Mielnik.Do końca zrzutki zostało jedynie 10 dni.Licytacje dla Wiktora trwają na facebookowej stronie Wpłacać pieniądze można również na stronie internetowej Trwają także zapisy na warsztaty taneczne w "Replay Dance Studio". Zajęcia odbędą się w sobotę - dochód zostanie przekazany na rzecz chłopca. Zgłosić się można pod adresem mailowym: zapisy@replay-dance.pl.