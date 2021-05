Nowy most kolejowy na Regalicy coraz bliżej

Most kolejowy na Regalicy w Szczecinie w dzielnicy Podjuchy. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Jeszcze w czerwcu może zostać podpisana umowa na budowę nowego mostu kolejowego w szczecińskich Podjuchach - zapowiedział Przemysław Daca, prezes Wód Polskich.

Most w Podjuchach to zabytek, którego jedno z przęseł musi być podnoszone, aby barki mogły pod nim przepłynąć.



- Myślę, że niebawem się spotkamy. Może już w czerwcu na podpisanie umowy na wykonanie podniesienia i modernizacji tego mostu, tak aby w końcu przestał być wąskim gardłem dla żeglugi śródlądowej i drogi wodnej o międzynarodowym znaczeniu - poinformował Daca.



- Z budową musimy się spieszyć - mówi wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. - Mamy nadzieję, że dokończymy cały proces przygotowania inwestycji i rozpoczniemy przebudowę mostu. Na pewno musimy go zakończyć w 2023 roku, bo tak będziemy musieli wydatkować pieniądze. W związku z czym ten czerwiec jest dla nas niezwykle istotny.



Most w Podjuchach zostanie podniesiony, tak aby prześwit nad lustrem wody wynosił 6,20 m, dziś to zaledwie niecałe trzy metry. Pozwolenie na budowę nowego mostu wydał już wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.