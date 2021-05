Książka szczecinianki z nominacją do nagrody ogólnopolskiego tygodnika

fot. Dobrawa Skrycka Okładka "Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza (1912-1989)" Katarzyny Rembackiej.

"Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza (1912-1989)" Katarzyny Rembackiej, to życiorys pierwszego szczecińskiego wojewody, żarliwego komunisty, który pod koniec życia stał się antykomunistą.

O przyczynach tej przemiany opowiedziała nam sama autorka: - Z cała pewnością, wpływ na jego ewolucję światopoglądową miało to, co wydarzyło się w Pradze, gdzie doszło do bezpośredniej scysji z funkcjonariuszem ministerstwa bezpieczeństwa publicznego, którego Borkowicz zrzucił w praskiej ambasadzie ze schodów. To spowodowało ogromne problemy i w jego życiu osobistym i partyjnym, ale też i zawodowym



Po tym incydencie, Borkowicz był ściśle inwigilowany. Natomiast po pojawieniu się pogłosek o związkach jego żony z Niemcami, w czasach jej wczesnej młodości, zdecydował się zostawić rodzinę.



Po latach jednak porzucił także partię i podjął pracę w instytucjach kulturalnych. O szczegółach przeczytacie w książce Katarzyny Rembackiej, pracownicy Szczecińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.



Pozycja dostępna jest w szczecińskich księgarniach. Ogłoszenie wyników konkursu Nagrody Historyczne "Polityki", w kategorii "debiuty" już 19 maja.