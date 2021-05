Szczyt UE w Porto: różnice zdań ws. zawieszenia patentów na szczepionki

Różnice zdań w Unii Europejskiej w sprawie zawieszenia patentów na szczepionki przeciw COVID-19.

Zwolennikiem takiego rozwiązania są na przykład Polska i Hiszpania, sceptycznie patrzą na to między innymi Francja i Niemcy. Komisja Europejska argumentuje, że zniesienie patentów nie rozwiąże problemów z zaopatrzeniem w szczepionki całego świata. Ta sprawa była jednym z tematów wieczornej kolacji w Porto z udziałem przywódców 27 krajów.Z propozycją zawieszenia patentów na szczepionki wystąpił kilka dni temu prezydent USA. Pomysł poparł premier Mateusz Morawiecki. „To temat, który podnieśliśmy już parę miesięcy temu. W obliczu takich wyzwań, tak fatalnej choroby, jaką jest COVID-19, szczepionki powinny być dobrem wspólnym. Uwspólnotowienie patentów to powinno być kwestią szybko przedyskutowaną i zrealizowaną” - powiedział w Porto szef polskiego rządu.Z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron przekonywał, że problemem z dostępem do szczepionek nie jest kwestia własności intelektualnej. „Kluczowa jest dystrybucja dawek i zgoda na eksport, a dziś 100 procent szczepionek wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych jest przeznaczonych na amerykański rynek” - mówił francuski prezydent.Do USA, ale też i Wielkiej Brytanii o nieblokowanie eksportu szczepionek zaapelowała przewodnicząca Komisji Europejskiej. Argumentowała, że zawieszenie patentów nie przyniesie rezultatów w krótkiej perspektywie, jeśli nie będzie także transferu technologii.