Charytatywny kiermasz w Goleniowie. Pomagali Kacperkowi [ZDJĘCIA]

Smakołyki, czyli ciasta i gofry, ale też zabawki i chemia - to wszystko można było kupić podczas kiermaszu charytatywnego w Goleniowie na rzecz małego Kacperka Gorzelańczyka.

14-miesięczny chłopiec cierpi na rdzeniowy zanik mięśni. Potrzebuje najdroższego leku świata za 9 milionów złotych. Imprezę na tamtejszych plantach zorganizowała rodzina chłopca i przyjaciele.- Kupiłem syrop z mniszka i trochę gadżetów: żele do ciała dla córki, jakieś długopisy... A to jest piórniczek. Wszystko po to, żeby wesprzeć Kacperka. Musimy się wspierać, szczególnie najsłabsi potrzebują naszej pomocy. Przyszliśmy wspomóc małego Kacperka. - Warto pomagać, bo dobro zawsze wraca - mówili darczyńcy.- To nasz trzeci kiermasz na rzecz chorego chłopczyka. Wszystko bardzo fajnie się sprzedało. Potrzebna jest kwota 9,5 miliona na terapię genową. Zebraliśmy prawie 300 tysięcy - powiedziała Renata Szymańska, jedna z organizatorek kiermaszu.W czasie imprezy odbyły się koncerty i licytacje. Kiermasz trwał od południa do godz. 16, ale to nie ostatnia tego typu impreza charytatywna; za tydzień powtórka.Tym razem jednak będzie to kiermasz zdrowia. Będzie można m.in. zmierzyć sobie poziom cukru we krwi.Chłopcu można pomóc również wpłacając pieniądze przez stronę internetową oraz poprzez facebookową grupę