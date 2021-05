Konkurs na pisankę ukraińską rozstrzygnięty [ZDJĘCIA]

W ubiegłą niedzielę Grekokatolicy i Prawosławni obchodzili Wielkanoc. Na konkurs nadesłano ponad 50 pisanek z Polski i Ukrainy.

- Miałbym problem z wybraniem najlepszej pisanki. Były dwie kategorie: kreatywność i tradycja. Powiem szczerze: wszystkim dałbym pierwsze miejsce, bo wszystkie są piękne, śliczne i wspaniałe - mówi pomysłodawca konkursu, prezes szczecińskich Ukraińców, Jan Syrnyk.



- Ogromny depozyt pamięci, ale też i nośnik pamięci. Coś, co bardzo mocno wpisuje się w tradycję, ale też w kształtowanie świadomości, w zwyczaje i właściwie wszystko to, co stanowi o kulturze i tradycji. Nie sądziłam, że będzie tak trudno ocenić, jest naprawdę czym oko cieszyć - podkreśliła.



Jestem bardzo zaskoczona poziomem artystycznym i wykonaniem pisanek - dodaje przewodnicząca jury, Małgorzata Machałek, z Uniwersytetu Szczecińskiego.Wszystkie pisanki można będzie oglądać na wystawie przygotowanej w Ośrodku Kultury Ukraińskiej w Szczecinie, ale dopiero po zniesieniu obostrzeń pandemicznych. Obecnie w formie online na fanpage'u szczecińskiego Związku Ukraińców.