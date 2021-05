Niemiecki Czerwony Krzyż wspomógł PCK

Do placówek trafią między innymi środki dezynfekcyjne, maski, rękawiczki jednorazowe, testy na obecność koronawirusa, środki pielęgnacji i higieny osobistej i pieluchy. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ponad pięć ton artykułów sanitarnych, dezynfekcyjnych i kosmetycznych przekazał Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi w Szczecinie jego odpowiednik z drugiej strony granicy - Niemiecki Czerwony Krzyż.

Rozładunkiem zajęli się żołnierze 5. pułku inżynieryjnego i zachodniopomorscy terytorialsi. Żołnierze WOT dostarczać będą teraz ten sprzęt do potrzebujących szpitali i Domów Pomocy Społecznej w województwie zachodniopomorskim.Do placówek trafią między innymi środki dezynfekcyjne, maski, rękawiczki jednorazowe, testy na obecność koronawirusa, środki pielęgnacji i higieny osobistej i pieluchy. Sprzęt przywieziono do szpitala przy ul. Unii Lubelskiej.Na terenie placówki powstał tymczasowy magazyn - specjalny namiot, w którym mogą być przechowywane środki medyczne.To nie pierwsza pomoc podczas pandemii. Zimą niemiecki Czerwony Krzyż przekazał zachodniopomorskiemu PCK pojazd, który służy teraz do rozwożenia pomocy potrzebującym.