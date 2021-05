Zmiany na ul. Broniewskiego. ZWiK rozpoczyna w poniedziałek prace [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie rozpoczyna w poniedziałek budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ulicy Broniewskiego.

Tym samym kilkusetmetrowy odcinek, na co dzień dostępny dla kierowców, zostanie w poniedziałek całkowicie wyłączony z ruchu pojazdów - mówi Tomasz Makowski z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.



- Ulica Broniewskiego od ul. Arkońskiej będzie całkowicie wyłączona z ruchu. Natomiast wjazd w ul. Broniewskiego będzie zorganizowany od ulicy Chopina. Wówczas od ul. Chopina będzie to ulica dwukierunkowa, oczywiście z wjazdem do szpitala - tłumaczy Makowski.



Prace pierwszego etapu tej inwestycji potrwają około miesiąca.