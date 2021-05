Fot. pixabay.com / arembowski (CC0 domena publiczna)

Wypadek na drodze ekspresowej S6 w okolicach Płotów. Na nitce - w stronę Gdańska - samochód osobowy wypadł z drogi, dwie osoby są poszkodowane.

Korek przed miejscem wypadku ma już około kilometra długości - do zdarzenia doszło godzinę temu.



Kierowcom przypominamy o tworzeniu korytarza życia - zjeźdźcie do krawędzi drogi, a jej środek zostawcie dla służb.



Widzicie utrudnienia - dzwońcie do nas.