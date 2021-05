Śmierć na DK10. Motocyklista zginął pod kołami busa

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Wiadomości zaczynamy od tragicznej informacji z dróg. Na drodze krajowej nr 10, między Mirosławcem a Wałczem, godzinę temu motocykl najechał na busa.

Motocyklista zginął, droga jest zablokowana i tak może być jeszcze przed dwie godziny.



Rozładował się za to korek na obwodnicy Płotów. Dwie godziny temu, na nitce w stronę Gdańska doszło do wypadku - samochód osobowy wypadł z drogi, ucierpiały dwie osoby. Teraz przejazd jest niemal płynny.



Korek za to ustawia się na autostradzie A6 - przed węzłem Kijewo - ma już dwa kilometry długości. Spowodowany jest zmianą organizacji ruchu na węźle, oraz dużym natężeniem ruchu w stronę morza.



Sporo samochodów ustawia się również na ulicy Floriana Krygiera przed budowanym węzłem Granitowa. Jeśli widzicie utrudnienia - dzwońcie do nas.