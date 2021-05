"Sakrament najważniejszy, reszta to tło" [ZDJĘCIA]

Pierwsza Komunia Święta jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących i ich rodzin, lecz również dla całej wspólnoty parafialnej. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W domu rodzinnym i zaledwie w kilkunastoosobowym gronie - tak w czasach pandemii organizowane są przyjęcia komunijne.

Sami rodzice przyznają, że nie jest to dla niech większy problem.



- Niestety, obostrzenia są i zorganizowaliśmy ją w domu. Wspomagamy się cateringiem i pomocą rodziców, najważniejsze jednak jest to, że córka przyjmuje Komunię, cała reszta to tło. - Jak za dawnych czasów: w domu, tak samo ja miałam Komunię. - Będzie bardzo rodzinnie. Mieszkamy w Danii i specjalnie przyjechaliśmy tu na tydzień, żeby zrobić Komunię w Polsce - mówili.



Pierwsza Komunia Święta jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących i ich rodzin, lecz również dla całej wspólnoty parafialnej.