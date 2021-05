Wyjątkowy polonez maturzystów odbędzie się na Jasnych Błoniach

"Szczeciński Polonez Maturzystów" zaplanowano na urodziny Szczecina - 5 lipca - w samo południe.

Zdający właśnie matury są rocznikiem, który został pozbawiony możliwości zabawy na tradycyjnych "Studniówkach". Młodzi wzięli sprawy we własne ręce i chcą zatańczyć swojego poloneza. Zaplanowali go na Jasnych Błoniach w dniu rozdania świadectw maturalnych.Chcemy mieć własne wspomnienie związane z liceum - mówi Karolina Białczewska, tegoroczna maturzystka.- Każdy może przyjść jak chce, ale ja na pewno będę w mojej sukience na studniówkę. Niestety nie miałam okazji jej nigdy założyć, ponieważ jesteśmy rocznikiem, który jednak połowę liceum spędził w domu prze komputerem. Dużo takich wspomnień, które większość osób ma, to my niestety ich nie mamy. Dlatego próbujemy jakoś je stworzyć i właśnie polonez 5 lipca to będzie jedno z nich - mówi Białczewska.Żeby wspomnienia były jeszcze bogatsze, młodzież postanowiła pobić rekord Guinnessa w liczbie par tańczących jednocześnie poloneza - mówi inny maturzysta, Maksym Arłukowicz.- Polonez i cała inicjatywa studniówki jest dość ważną w życiu każdego licealisty. W końcu to jest tylko raz w życiu. Niestety takie czasy, że zostało to nam odebrane. To jest naprawdę fajny pomysł, żeby tak spędzić czas. Mimo tego, że nie mieliśmy studniówki, poloneza w szkole. Zorganizować coś, ten taniec 5 lipca i zapamiętać ten rok - mówi Arłukowicz.O przygotowaniach do "Szczecińskiego Poloneza Maturzystów" na bieżąco organizatorzy będą informować w mediach społecznościowych., m,in. w wydarzeniu na Facebooku.