PO krytykuje Nową Lewicę po sejmowym głosowaniu. Co z koalicją w sejmiku?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Koalicja w zachodniopomorskim sejmiku będzie trwać w niezmienionym kształcie - mówił w poniedziałek w "Rozmowach pod Krawatem" poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Rzepa.

W lokalnym parlamencie większość tworzą radni KO, Bezpartyjni, PSL oraz jeden radny SLD, mianowany także członkiem zarządu województwa. Po sejmowym głosowaniu w sprawie Krajowego Funduszu Odbudowy politycy PO bardzo ostro krytykują Nową Lewicę.



- Ale lokalnym sojuszom to nie zaszkodzi - oceniał poseł Rzepa. - Odcinamy dużą politykę w Warszawie do mniejszych regionalnych, w tym przypadku do naszego samorządu województwa. Nie słyszałem, żeby coś złego działo się w naszej koalicji. Realizujemy wiele ważnych tematów dla mieszkańców naszego regionu. Dogadujemy się, więc dlaczego nagle, ponieważ w czymś jednym poróżniliśmy się, to wszystko rozwalamy. Wiem, że partii rządzącej byłoby to na rękę, natomiast uspokajam, wszystko jest ok w koalicji w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.



Zachodniopomorski sejmik ostatnio co sesję głosami większości, przy sprzeciwie opozycji z PiS, przyjmuje stanowiska, w których odnosi się do bieżącej sytuacji politycznej w kraju. Przykładowo, radni KO domagali się od rządu skrócenia negocjacji z Unią Europejską i przyjęcia Funduszu Odbudowy.