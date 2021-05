Na Zalewie Szczecińskim "rosną" sztuczne wyspy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Na Zalewie Szczecińskim tworzone są dwie sztuczne wyspy z urobku, jaki powstał z pogłębiania toru wodnego Szczecin-Świnoujście do głębokości 12,5 metra.

Prace, związane z tworzeniem wysp, zakończą się wiosną przyszłego roku - mówi Paweł Szumny, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.



- Są to wyspy, które mają około 3,5 km powierzchni. Jedna z wysp będzie wyspą środowiskową, czyli rekompensatą dla zwierząt. To będzie wyspa W22, a druga wyspa to będzie wyspa W28, która w przyszłości posłuży, jako czynne pole refulacyjne do prac utrzymaniowych Urzędu Morskiego w Szczecinie na najbliższe 20 kilka lat - tłumaczy Szumny.



Wyspy tworzone są na Zalewie Szczecińskim na wysokości Wolina. W przyszłym roku na jednej z nich zostaną zasadzone rośliny i drzewa tak, aby mogła być siedliskiem ptaków.



- Będzie część lęgowa odkryta, która pewnie z czasem sama - w sposób naturalny - pokryje się trawami oraz odkryta, to będą te typowe miejsca lęgowe. W części leśnej mamy nadzieję, że też wytworzą się ciekawe środowiskowo przestrzenie - dodaje Szumny.



Materiał został wykonany ze wspólnej wyprawy Radia Szczecin, Urzędu Morskiego i portalu polska-morska.pl, który był organizatorem rejsu.