Tor wodny pogłębiony w 80 procentach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Już w 80. procentach ukończone są prace pogłębiarskie na odcinku 62. kilometrów toru wodnego Szczecin-Świnoujście.

- Tak naprawdę część zalewową mamy już gotową. Pogłębiarki pojawiły się już w centrum miasta na wysokości Elewatora Ewa i Przekopu Mieleńskiego. Zaczynają się prace typowo budowlane, czyli hydrotechniczno-podwodne. Planowany koniec inwestycji to jest koniec marca 2022 roku - mówi Paweł Szumny zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.



Projekt pogłębienia toru wodnego do głębokości 12,5 metra pozwoli wpływać do Szczecina dwukrotnie większym jednostkom. Jego wartość to 1,4 miliarda złotych.



Inwestycja rozpoczęła się dwa lata temu i prowadzona jest przez Urząd Morski i Zarząd Portu Szczecin-Świnoujście.