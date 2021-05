Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Trzy firmy złożyły oferty na przebudowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na szczecińskim Zakolu. Teraz trwa ich ocena.

To dwa przedsiębiorstwa ze Szczecina i jedno z Gryfina.



Na realizację zadania przeznaczono zabezpieczono ponad pół miliona złotych. Wykonawca przebuduje boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą. Ponadto zaplanowano postawienie ogrodzenia, montaż bramek i słupków do siatkówki oraz wykonaniu odwodnienia płyty boiska.



Na realizację przewidziano 4 miesiące, od dnia zawarcia umowy. To inwestycja w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.