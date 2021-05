Mielno będzie lepiej chronione przed sztormami

Remont plaży ruszy we wrześniu, prace potrwają do końca czerwca 2023 roku, będą prowadzone z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Mielno w woj. zachodniopomorskim będzie lepiej chronione przed sztormami. Brzeg morski zostanie zabezpieczony, plaża poszerzona. Urząd Morski w Szczecinie podpisał umowę z wykonawcą.

Zakres robót jest bardzo szeroki - powiedział Polskiemu Radiu Koszalin Piotr Domaradzki z Urzędu.



- Naprawić umocnienia z gwiazdobloków, wykonać trzy odcinki opaski kamiennej narzutowej i pokryć zbocze wydmy, żeby chronić je przed rozmywaniem przez fale sztormowe. Oprócz tego należy wymienić zniszczone resztki ostróg poniemieckich i wbić nowe. Na koniec wpompować na plaże piasek z głębi morza. Nawet dwu- trzykrotnie może się poszerzyć plaża - zapowiedział.



Inwestycja jest bardzo ważną i długo wyczekiwaną - powiedziała burmistrz Mielna, Olga Roszak-Pezała. Zaznaczyła, że sześć lat temu rada gminy zdecydowała o przeznaczeniu 150 tysięcy złotych na prace projektowe.



- Od ulicy 1 Maja aż po przystań rybacką w Unieściu brzegi zostaną umocnione, będzie bezpieczniej dla wspaniałych wydm. Poszerzy się nam plaża oraz szerokość naszych kąpielisk. Dla mieszkańców i turystów to przede wszystkim jakość świadczonych usług. Za dwa lata będziemy mieć już efekt tej inwestycji - dodała.



Remont plaży ruszy we wrześniu, prace potrwają do końca czerwca 2023 roku, będą prowadzone z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych. Inwestycja wyniesie 54 mln złotych z czego prawie 46 mln jest unijnym dofinansowaniem, pozostała kwota z budżetu państwa.