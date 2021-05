Wypadek na DK 13. Poszkodowany motocyklista

Korek przy dojeździe krajową "trzynastką" do skrzyżowania z drogą do Smętowic mierzy już 1 kilometr. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Jedna osoba została ranna w wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 13. Chodzi o okolice miejscowości Smętowice, gdzie motocyklista zderzył się z samochodem osobowym. Właściciel jednośladu ze złamaną nogą przebywa on w szpitalu.

W wyniku wypadku całkowicie zablokowana jest droga krajowa nr 13. I tak przejazd w kierunku Kołbaskowa odbywa się objazdami przez ulicę Floriana Krygiera i Autostradę A6.



Jadący w stronę Szczecina kierowani są przez Smolęcin, Karwowo i Warzymice, aż do skrzyżowania z drogą do Rajkowa.



