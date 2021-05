Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

W najbliższym czasie ma zostać podpisana umowa na modernizację ostróg regulacyjnych na Odrze granicznej - zapowiedział podczas konsultacji "Stop powodzi" Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

Będzie to największa od lat inwestycja, która zwiększy głębokość Odry.



- Mamy nadzieję, że w najbliższych miesiącach, tygodniach podpiszemy umowę największą, jeśli idzie o wszystkie działania na Odrze, mianowicie przebudowę 115 budowli regulacyjnych plus budowę sześciu kolejnych. To jest związane z przebudową ostróg tych, które mieszkańcy Pomorza Zachodniego doskonale znają. One są wybudowane już ponad 100 lat temu. My je w tej chwili odbudowujemy - powiedział Marek Duklanowski.



Odbudowa i budowa ostróg na Odrze ma spowodować, że nurt będzie skierowany na środek rzeki, co spowoduje jej pogłębienie.



- Pogłębiona w efekcie naturalnego wymywania dna. Ten proces nie jest procesem kilkumiesięcznym, jest procesem kilkuletnim. Ma zwiększyć głębokość tranzytową dla naszych lodołamaczy do osiągnięcia trzeciej klasy żeglowności, czyli 180 cm - podkreślił dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.



W województwie zachodniopomorskim Wody Polskie wydadzą na inwestycje 818 milionów złotych. Największe budowy to właśnie modernizacja ostróg na rzece, budowa mostu w Podjuchach czy nowa baza dla lodołamaczy też w Podjuchach.