Solankowa tężnia w Pyrzycach zostanie przeniesiona

Pyrzyce przeniosą jedyną w regionie mini tężnię solankową.

Zmiana lokalizacji to efekt postulatów mieszkańców, są zbyt blisko drogi wojewódzkiej - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Marzena Podzińska, burmistrz miasta.- Ruch jest mocno intensywny, samochodów osobowych jak również ciężarowych. Ta ilość spalin która jest, z tą inhalacją, czyli wdychaniem tych wszystkich zdrowotnych związków, które mają być przy tym mikroklimacie, który ma wytworzyć właśnie tężnia, to się jednak ze sobą gryzie - mówiła Podzińska.Tężnię wybudowano 10 lat temu. Solanka wydobywana jest z głębokości ponad 1,5 km. Wokół obiektu panuje mikroklimat, wypełniony m.in. jonami jodku, manganu i żelaza.W tym miejscu po przenosinach powstanie fontanna - prace mają się zakończyć we wrześniu. Z kolei tężnia po remoncie nadal będzie ogólnodostępna i ma stanąć w pobliżu siedziby spółki Geotermia Pyrzyce.