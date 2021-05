Wznowiono planowe zabiegi operacyjne zaćmy

Prof. Marek Rękas – konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki. Źródło: twitter.comrekaspl

Oddziały okulistyczne wznowiły planowe zabiegi operacyjne zaćmy. W 2019 roku w Polsce zoperowano około 360 tysięcy pacjentów z tą chorobą, a w ubiegłym, o około 30 procent mniej (w Europie wyniósł 15 procent).

Strach pacjentów przed zachorowaniem na Covid-19 przyczynił się do drastycznego spadku liczby zabiegów na zaćmę.



To choroba soczewki, w wyniku której pacjent traci widzenie, głównie do dali. W początkowym okresie rozwoju zaćmy może się nawet poprawiać widzenie do bliży. I jest to ten moment, w którym powinno się zgłosić do okulisty w celu diagnostyki i ewentualnie operacji - powiedział prof. Marek Rękas, konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki.



- Zabiegu nie należy odkładać. Jeżeli będziemy za długo czekać, to zaćma będzie twardsza i technicznie trudniejsza do usunięcia, będzie więc większe ryzyko powikłań - uzupełnił prof. Rękas.



Pacjenci często uważają, że przed operacją zaćmy powinni najpierw zaszczepić się przeciw Covid-19. To jednak nie jest konieczne - dodał prof. Rękas.



- Personel medyczny jest zaszczepiony. Ryzyko zakażenia się Covidem-19 na oddziale okulistycznym jest minimalne, zarówno w trakcie przygotowania pacjenta do operacji, jak i podczas zabiegu - podsumował prof. Rękas.



Według Światowej Organizacji Zdrowia zaćma jest najczęściej występującą przyczyną ślepoty. WHO przekonuje także, że jest to choroba, którą można szybko i skutecznie wyleczyć pod warunkiem, że pacjent w porę zgłosi się na operację. Nie traćmy więc czasu i wzroku.