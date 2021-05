Kołobrzeska biblioteka stworzy miejsce relaksu na świeżym powietrzu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Nowe miejsce relaksu powstanie w Kołobrzegu. W jego stworzenie mogą zaangażować się sami mieszkańcy.

Miejsce, w którym na świeżym powietrzu można poczytać książki i prasę, pograć w gry planszowe lub wziąć udział w klimatycznym koncercie, chce stworzyć Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu. Na terenach należących do biblioteki miałaby powstać pierwsza strefa mieszkańca położona bezpośrednio przy rzece Parsęta.



Takie miejsce do relaksu ma ruszyć już w czerwcu, ale wcześniej potrzebna jest pomoc mieszkańców - mówi Monika Dziedzic, dyrektor biblioteki.



- Zależy nam głównie na tym, żeby to miejsce tworzyć nie samemu, czyli nie stricte wymyślone przez bibliotekarzy, ale wspólnie z naszymi sąsiadami - mówi Dziedzic.



Pracownicy biblioteki już wcześniej zebrali europalety z których powstanie wyposażenie całego ogródka wypoczynkowego. Teraz liczą na wsparcie domowych majsterkowiczów i osób, które w przyszłości chciałyby spędzać w tym miejscu czas wolny. Przydadzą się każde ręce chętne do pracy, a start całej akcji zaplanowano na 22 maja.