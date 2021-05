Akcja z niewybuchem w Kijewie. Ewakuacja i utrudnienia

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Bomba, niewybuch z czasów II Wojny Światowej znaleziony na prywatnej posesji w Kijewie, okoliczni mieszkańcy ewakuowani a kierowców czekają utrudnienia.

Jak informuje szczeciński Urząd Miasta, akcję wydobycia i wywiezienia ładunku na poligon w Drawsku Pomorskim przeprowadzą saperzy z 5. Pułku Inżynieryjnego. Ewakuacja wszystkich mieszkańców ulicy Owczej, oraz części z Lisiej, Łosiowej, Paśnikowej, Sowiej, Zajęczej i Zwierzynieckiej rozpoczęła się o godzinie 9. Podstawiono autobusy komunikacji miejskiej, które przejechały na pobliską pętlę.



Prawdopodobnie między 10 a 11, "w kulminacyjnym momencie akcji", służby "dynamicznie" zamkną drogę krajową numer 10 w obu kierunkach, od skrzyżowania ulic Kurzej i Zwierzynieckiej do Węzła Kijewo.



Jadąc w kierunku Prawobrzeża, trzeba nastawić się na utrudnienia. Blokuje się już od zjazdu z Trasy Zamkowej do Estakady Pomorskiej - to jedne roboty drogowe - a później zwężenie przy węźle Kijewo - tam też są problemy z przejazdem.