Zamach na papieża i objawienia fatimskie

Figura Matki Bożej Fatimskiej w sanktuarium na os. Słonecznym w Szczecinie. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

13 maja mija 40. rocznica zamachu na Jana Pawła II. Na życie papieża targnął się Turek Mehmet Ali Agca strzelając na Placu Świętego Piotra. Nigdy jednak nie udało się do końca ustalić wspólników i tła zamachu. Papież uważał, że swoje życie zawdzięcza Matce Bożej Fatimskiej. Tego samego dnia bowiem przypada rocznica objawień maryjnych w Fatimie. Z tej okazji w czwartek ulicami Szczecina przejdzie procesja modlitewna.

Zamach nastąpił o tej samej porze, co pierwsze objawienie Matki Bożej w Fatimie.



- Do tego potem nawiązał papież - mówi ks. dr Paweł Płaczek, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Krępsku koło Goleniowa. - Powiedział bardzo ważne zdanie, że jedna ręka strzelała, ale druga ręka prowadziła kulę. I tą drugą ręką była ręka Matki Bożej w Fatimie.



W czerwcu 2000 roku Agca został ułaskawiony. Potem jeszcze przebywał w tureckim więzieniu, by ostatecznie w 2010 roku wyjść na wolność.



W Bazylice św. Jana Chrzciciela przy Bogurodzicy o 18 msza św. a po niej procesja przejdzie ze świątyni przed pomnik św. Jana Pawła II - dodaje ks. prałat Aleksander Ziejewski, proboszcz parafii pw. przy Bazylice św. Jana Chrzciciela i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej Królowej Polski.



- Niech to przejście modlitewne, pełne skupienia, troski o rodzinę, o przyszłość, o ojczyznę i o to, żebyśmy nie zatracali tego wielkiego dziedzictwa, jak uczył św. Jan Paweł II, a któremu na imię Polska, ale żebyśmy go pomnażali i tak mogli w jak najlepszej kondycji przekazać kolejnym pokoleniom - podkreślił ks. Ziejewski.



Procesja rozpocznie się przed Bazyliką przy ul. Bogurodzicy i dalej m.in. przez plac Grunwaldzki, al. Jana Pawła II na Jasne Błonia.



Troje pastuszków w pobliżu Fatimy przeżywało objawienia maryjne w każdy 13. dzień miesiąca począwszy od maja do października 1917 roku. W objawieniach Maryja wzywa do codziennej modlitwy na różańcu, do nawrócenia i pokuty.



Przekazała w objawieniach trzy tajemnice, w których m.in. zapowiada wybuch II Wojny Światowej, jeśli nie skończą się obrazy Boga. Przepowiada wczesną śmierć pastuszkom Hiacyncie i Franciszkowi. Maryja prosi także o zawierzenie jej świata i Rosji. Jeśli nie nastąpi nawrócenie, Maryja zapowiada cierpienie m.in. Ojca Świętego. Ostatnia z tajemnic, która wspominała o cierpieniu i śmierci "biskupa odzianego w biel" została ujawniona w 2000 roku, za zgodą Jana Pawła II.



W maju 2017 roku w Fatimie papież Franciszek ogłosił świętymi portugalskie rodzeństwo bł. Hiacyntę i bł. Franciszka, którzy zmarli w 1920 i 1919 roku. Trzecie z dzieci fatimskich Łucja, która została potem zakonnicą i głosiła fatimskie orędzie zmarła w 2005 roku. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 2008 roku i na poziomie diecezjalnym zakończył się w lutym 2017 roku.