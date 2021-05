Chcesz pochwalić się sąsiadem? To konkurs dla Ciebie [WIDEO]

Sąsiedzi na wagę złota poszukiwani. Szczecinian, którzy chcą pochwalić się swoimi sąsiadami, szuka Środek. Śródmiejski Punkt Sąsiedzki.

Zwycięzcy konkursu dostaną dwa tysiące złotych na realizację wspólnych przedsięwzięć - zorganizowanie sąsiedzkiej imprezy, postawienie nowej ławki na podwórku czy zakup roślin na podwórko przed domem. Szczegóły akcji można znaleźć na Facebooku Środka. Śródmiejskiego Punktu Sąsiedzkiego









Akcja "Złota wspólnota" ma pomóc w budowaniu wspólnoty czy zacieśnianiu więzi, które w czasie epidemii przeszły test wytrzymałości - wyjaśnia Kinga Rabińska ze Środka. - Szukamy ludzi, którzy żyją z tymi sąsiadami trochę bliżej, coś może z nimi zrobili, zamienili może dwa słowa na trzepaku, wyprowadzając psa czy przy innej okazji i myślą czasami, co by wspólnie na własnym podwórku. Ale, co ważne, muszą mieszkać na jednym z trzech osiedli: Śródmieście Centrum, Zachód albo Turzyn. Mamy nadzieję, że to będzie dla waszej sąsiedzkości, waszych sąsiadów, coś co jeszcze bardziej sprawi, że będziecie jeszcze mocniej razem.