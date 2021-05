Wokaliści z regionu na koncercie papieskim w Wadowicach

Młodzi wokaliści z Gminy Mieszkowice: Michalina Lewandowska i Maksymilian Szacht zaśpiewają w koncercie "Modlę się i przebaczam" w Wadowicach.

Koncert odbędzie się w kościele pw. św. Piotra, który został zbudowany jako wotum wdzięczności Bogu za wybór Papieża Polaka i za cudowne ocalenie jego życia w zamachu 13 maja 1981 roku. Dziś 40. rocznica tych wydarzeń.Podczas koncertu wystąpią znani polscy artyści: Eleni, Olga Szomańska, Arka Noego, Darek "Maleo" Malejonek, Sebastian Karpiel-Bułecka i zespół Zakopower, Piotr Cugowski oraz Tomasz Szczepanik.Michalina i Maks na co dzień uczą się w szkole muzycznej w Kostrzynie. - Robi to na nas ogromne wrażenie i cieszymy się, że możemy wystąpić w tak licznym gronie osób. Będą między innymi takie gwiazdy, jak Eleni. - Od wczoraj trwają próby, są emocje i ciąży odpowiedzialność za większość spraw tego koncertu - mówią młodzi uczestnicy.A kim dla nich jest św. Jan Paweł II? - Wzorem do naśladowania. - Zwracam się do niego codziennie z modlitwą i wiem, że czuwa nad nami wszystkim - przekonują Michalina i Maks.Mamy są dumne: - Czujemy się szczęśliwe i wdzięczne za to, że nasze dzieci zostały wyróżnione. Wspólnie przeżywamy ogromne emocje. - Na które zapraszamy dziś o 20:15 w TVP1.40 lat temu na placu św. Piotra w Rzymie Turek Ali Agca strzelał do papieża Jana Pawła II. Papież, który był wtedy ciężko ranny, uważał, że swoje życie zawdzięcza Matce Bożej Fatimskiej.