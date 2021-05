Klocki Lego pomocne dla niepełnosprawnych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Budują podjazdy dla wózków inwalidzkich z klocków Lego. To dzieło wolontariuszy szczecińskiej Kooperatywy Łaźnia, którzy sami zmagają się z niepełnosprawnościami.

W ten sposób chcą pomóc innym. - Musi być określona wysokość do rampy. To jak duża ma być rampa, każdorazowo jest uzależnione od tego, w jakim miejscu będzie zainstalowana. Im większa bariera, tym rampa musi być dłuższa i więcej klocków potrzeba, żeby ją zbudować. Chodzi o to, żeby to wyglądało jak trapez i najbardziej potrzebujemy podłużnych i kwadratowych klocków. Doświadczenia z Niemiec pokazują, że z tych klocków mogą być tworzone rampy o specyficznych wzorach czy logotypach. Pole do kreatywności i współpracy naszych podopiecznych nawet z projektantami, architektami czy artystami jest bardzo duże - mówią wolontariusze.



Do stworzenia jednej rampy potrzeba około siedmiu kilogramów klocków. Te, złączone mocnym klejem, mają wytrzymać nacisk nawet 430 kilogramów. Brakuje jednak materiałów. Jeśli na strychu lub w garażu macie niepotrzebne klocki, przynieście je do siedziby stowarzyszenia Kooperatywa Łaźnia w Szczecinie.



