Rotmistrz Pilecki na placu Szarych Szeregów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Na placu Szarych Szeregów w Szczecinie został zaprezentowany kilkumetrowy portret rotmistrza Witolda Pileckiego w 120. rocznicę jego urodzin.

Portret został namalowany kilka dni temu przez młodzież skupioną przy Fundacji Patriotycznej imienia tego właśnie bohatera.



Bartłomiej Ilcewicz, pomysłodawca wydarzenia mówi, że rotmistrz był jednym z największych bohaterów XX wieku, zamordowanym przez komunistów w okresie PRL.



- Warto mówić o jego poświęceniu i odwadze. Poświęcenie wobec ojczyzny wyraża się w jego życiu, w jego walce, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, wojny obronnej z 1939 roku, Powstania Warszewskiego, konspiracji antykomunistycznej. Odwaga natomiast zawsze towarzyszyła Pileckiemu - zapewnia Ilcewicz.



- Komunistyczna propaganda sprawiła, że pamięć o rotmistrzu Witoldzie Pileckim została zapomniana - dodaje Bartłomiej Ilcewicz. - Niestety, z naszych badań wynika, że tej świadomości jeszcze tak dużej nie ma. Chociażby taką akcją i różnego rodzaju innymi akcjami, które się dzieją w całej Polsce - także tego dnia - chcemy po prostu mówić o rotmistrzu, przypominać o nim i budować tę świadomość. Uważamy, że to może być wzór do naśladowania, nie tylko dla osób młodych, ale i starszych czy dorosłych.



Komuniści skazali Witolda Pileckiego na karę śmierci w 1948 roku. Wyrok został unieważniony w 1990 roku w demokratycznej Polsce. Bohater został pośmiertnie odznaczony najwyższym odznaczeniem - Orderem Orła Białego i awansowany do stopnie pułkownika.