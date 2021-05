Psycholodzy i pedagodzy czekają na osoby z problemami w nowym Centrum Kryzysowym. Ośrodek zaczął działać w Stargardzie.

Może się do niego zgłosić każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebuje wsparcia. Centrum może objąć opieką również całe rodziny.



W RCK dyżurują także terapeuci, pracownicy socjalni i specjaliści w zakresie interwencji kryzysowej. Placówka funkcjonuje w byłym Zespole Szkół Budowlano-Technicznych przy ul. Składowej. Wkrótce ma zacząć działać także mobilne centrum - dzięki temu eksperci pomocy będą udzielać również w terenie.



Specjaliści dyżurują od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 20:00. Z Centrum można się kontaktować pod numerami telefonów: 531 248 692, 531 248 496.