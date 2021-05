Kwietne dywany znów ozdobią Szczecin [ZDJĘCIA]

Kwiaty wracają do miasta. Właśnie rozpoczęło się ich wielkie sadzenie.

Praktycznie jak co roku rozpoczęliśmy sadzenie od terenu przy Pomniku Czynu Polaków - mówi Andrzej Kus, rzecznik miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska.



- Tam mamy do obsadzenia 800 metrów kwadratowych. Na tej powierzchni posadzimy 21 tysięcy różnokolorowych roślin - mówi Kus.



Nasze miasto upiększać będą kwiaty w wielu kolorach - dodaje rzecznik miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska.



- Stale kwitnące begonie. Będą o zabarwieniu białym i jasnozielonych liściach, także o zabarwieniu różowym, czy też trzeci gatunek - ciemnoróżowy o ciemnopurpurowych liściach. Wszystko to stworzy bardzo piękny kolorowy dywan - mówi Kus.



W najbliższym czasie w Szczecinie ma powstać więcej kwietników, m.in. na placu Torbuckim, Jasnych Błoniach przy pomniku papieża Jana Pawła II czy Bramie Królewskiej.