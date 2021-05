Szczecińska Straż Miejska ruszyła na pomoc zwierzętom

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Strażnicy miejscy uratowali Koziołka, który utknął w metalowym płocie.

Od dwóch dni interwencje kręcą się wokół zwierząt - mówi Joanna Wojtach, rzeczniczka szczecińskiej Straży Miejskiej.



- Najpierw była to potrącona sarenka, którą strażnicy podczas interwencji znaleźli leżącą na przystanku autobusowym przy ulicy Taczaka. Został wezwany łowczy miejski, który pomógł poszkodowanemu zwierzęciu. Na szczęście wyjdzie z tego bez większego uszczerbku na zdrowiu - mówi Wojtach.



W piątek mieszkaniec Szczecina poinformował nas o problemie kolejnego zwierzęcia - dodaje rzeczniczka szczecińskiej Straży Miejskiej.



- Był to mały koziołek, który przebiegał przez ulicę i całym impetem uderzył w ogrodzenie. Po prostu utknął pomiędzy metalowymi prętami. Tu również został poproszony o pomoc łowczy miejski. Wspólnie ze strażnikami uwolnili zwierzę. Okazało się, że tym razem koziołek nie doznał większego uszczerbku na zdrowiu. Pewnie po krótkim pobycie w ośrodku rehabilitacji dla zwierząt zostanie zwrócony naturze i wróci do lasu - mówi Wojtach.



Gdy widzimy cierpiące zwierze pamiętajmy, aby zawsze zgłaszać sytuacje pod numer alarmowy Straży Miejskiej - 986.