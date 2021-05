Na ten dzień czekali właściciele restauracji i klienci

Od soboty otwarte mogą być ogródki gastronomiczne. To kolejny etap zdejmowania obostrzeń.

Do tej pory restauracje mogły serwować jedzenie tylko na wynos, teraz znów będzie można zjeść na miejscu. Czekali na to także mieszkańcy Szczecina.- Czekamy. Tylko, żeby to wszystko było zrobione z głową. W domach też fajnie jest się spotykać, ale zwłaszcza jak jest cieplej, to przyjemniej jest na zewnątrz zjeść i wypić coś dobrego. Trochę już tęskno posiedzieć gdzieś indziej - mówią szczecinianie.Było dużo przygotowań, ale cieszymy się, że wreszcie możemy przyjąć gości - mówi Dominika Budzar z "Towarzyskiej" przy Deptaku Bogusława. - Mamy olbrzymi stres. Po pół roku czujemy się, jak byśmy podchodzili do egzaminu prawa jazdy po raz pierwszy w wieku 18 lat i do pierwszego otwarcia.Miasto zdecydowało wesprzeć branżę gastronomiczną. Właściciele restauracji mogą liczyć na 90-procentową ulgę na prowadzenie ogródków gastronomicznych. Symboliczne opłaty mają ułatwić szczecińskim restauratorom funkcjonowanie w czasie pandemii. Bonifikata za zajęcie pasa ruchu drogowego obowiązuje do końca roku.