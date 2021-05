Szczecin z przepięknej perspektywy. Od soboty można wypożyczać motorówki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nie udało się tydzień temu, z powodu obostrzeń epidemicznych, dziś to już pewne. Rusza sezon na podziwianie Szczecina z wody... a dokładnie z miejskich motorówek. Od 10 można je wypożyczać na Łasztowni.

- Niby dziś powinno się już udać - zapewnia Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej. - Co prawda tydzień temu też zapowiadaliśmy otwarcie łodzi, ale musieliśmy to odwołać. Tak teraz mam nadzieję, że nic nie stanie już na przeszkodzie.



Będzie można obejrzeć Szczecin z przepiękniej perspektywy wody. Będzie można wypłynąć na rozlewisko Odry, na Jezioro Dąbskie, będzie można zobaczyć także "Szczecińską Wenecję".



Motorówki cumują przy Bosmanacie przy Bulwarze Gdyńskim.



Motorówki można wypożyczać codziennie od 10 do 19. Szczegóły są na stronie Żeglugi Szczecińskiej.