Noc Muzeów w Filharmonii [ZDJĘCIA]

Złota Sala Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza. Fot. Materiały prasowe Filharmonii w Szczecinie

W sobotę w ramach Europejskiej Nocy Muzeów placówki kulturalne zapraszają chętnych do bezpłatnego zwiedzania swoich siedzib.

Pierwsza Noc Muzeów odbyła się w Berlinie w 1997 roku. W Polsce zorganizowano ją po raz pierwszy w 2003 roku w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Obecnie popularna jest w ponad 120 miastach Europy. Również Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie otworzy swoje podwoje.



- Zdecydowaliśmy się na premierę online spaceru wirtualnego - mówi Agata Kolasińska, kierowniczka Centrum Edukacji Filharmonii. - Nasi oprowadzacze będą opowiadać o szczegółach i ciekawostkach związanych z budynkiem. Zwiedzanie będzie dostępne w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim. Zapraszam serdecznie na naszą stronę i naszego Facebooka - powiedziała Kolasińska.



To wspaniała okazja, by odwiedzić te wnętrza, których do tej pory Państwo nie widzieli - dodała.



- Zajrzymy do Sali Symfonicznej, do Sali Kameralnej, czyli „Sali Księżyc”, na naszą powierzchnię wystawową na czwartym piętrze, z której jest przepiękny widok na cały hol naszego Lodowego Pałacu oraz inne przestrzenie. 15, 20 minut spędzone w towarzystwie naszych specjalistów, myślę, że będzie fajnym pomysłem na sobotę - podsumowała Agata Kolasińska.



Zwiedzanie Filharmonii rozpocznie się w sobotę o godzinie 21 w serwisach YouTube i Facebook placówki.