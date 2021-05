Szpital w Goleniowie wspiera Kacperka Gorzelańczyka. Chłopiec choruje na SMA i zbiera na najdroższy lek świata.

Na kosztowną terpię potrzeba 9,5 mln złotych, na razie nie udało się uzbierać nawet pół miliona. A czasu jest coraz mniej. Do leczenia dołoży się szpital w Goleniowie. A dokładniej odda na jego konto połowę dochodu z komercyjnych badań. By pomóc chłopcu, trzeba je zrobić w niedzielę.- Kacperek pochodzi z Mostów w powiecie goleniowskim, dlatego wspieramy go jako lokalna społeczność - mówi Katarzyna Kęcka, prezes Zarządu Spółki Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie. - Stwierdziliśmy, że najwięcej radości przynoszą działania lokalne, gdzie widać wymierny efekt, zwłaszcza jeśli chodzi o niespełna 1,5-rocznego maluszka, który potrzebuje tej pomocy. Nie mogliśmy leczyć Kacperka w szpitalu, bo wykracza to poza możliwości naszego szpitala, ale chętnie włączamy się w akcję.Zbiórka trwa na portalu siepomaga.pl.