Zachodniopomorskie Centrum Onkologii wzbogaciło się o samochód elektryczny i stacje ładowania.

Na co dzień pojazd służy m.in. do przewozu materiałów medycznych do badań do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, także dokumentów czy zakupów na potrzeby szpitala.



Koszt zakupu samochodu i stacji ładowania to ponad 213 tys. złotych.