Szczecinianie mogą wesprzeć chorego Wiktora

Szczecinianie mogą w sobotę wesprzeć leczenie 12-letniego Wiktora, który chce wygrać walkę z rakiem mózgu. Na jego terapię brakuje jeszcze około trzech milionów złotych.

- Wsparcie przy zbiórce pieniędzy na ten cel zadeklarowało także Centrum Motorowodne Ślizg - mówi komandor Stanisław Kołpaczyński. - Przy Moście Długim o wdzięcznej nazwie "Wieczór panieński" 10-osobowy katamaran będzie pływał po wodach dookoła Szczecina, po porcie. Zapraszamy chętnych, którzy przy okazji szczytnego celu wspomogą życie małego chłopca.Wiktorowi można pomóc także kupując kawę. Kilka szczecińskich kawiarni włączyło się do ogólnopolskiej akcji "kawka Victoria". Polega ona na tym, że zdeklarowane miejsca przekażą cały dzisiejszy dochód ze sprzedanej kawy na wsparcie zbiórki dla Wiktora. Kawiarnie biorące udział w akcji to m.in. Columbus Śródmieście, Alternatywnie czy Kamienica w Lesie. Zbiórka pieniędzy na leczenie chłopca trwa do poniedziałku.