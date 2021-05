Kupując kawę możemy pomóc Wiktorowi [WIDEO, ZDJĘCIA]

Szczecinianie mogą w sobotę wesprzeć leczenie 12-letniego Wiktora, który chce wygrać walkę z rakiem mózgu. Na jego terapię brakuje jeszcze około trzech milionów złotych.

Wsparcie przy zbiórce pieniędzy na ten cel zadeklarowało także Centrum Motorowodne Ślizg. - Przy Moście Długim o wdzięcznej nazwie "Wieczór panieński" 10-osobowy katamaran będzie pływał po wodach dookoła Szczecina, po porcie. Zapraszamy chętnych, którzy przy okazji szczytnego celu wspomogą życie małego chłopca - o szczegółach zbiórki mówi komandor Stanisław Kołpaczyński.Wiktorowi można pomóc także kupując kawę. Kilka szczecińskich kawiarni włączyło się do ogólnopolskiej akcji "kawka Victoria". Polega ona na tym, że zdeklarowane miejsca przekażą cały dzisiejszy dochód ze sprzedanej kawy na wsparcie zbiórki dla Wiktora.- Jest to bardzo pozytywna akcja - mówią zgodnie osoby, które kupiły dzisiaj kawę w kawiarni Alternatywnie. - To bardzo dobry pomysł i jestem pełna podziwu, że byli taki czas zamknięci i nie mieli tylu klientów, a jeszcze są w stanie oddać część pieniążków na taki cel. To najlepszy sposób, bo ludzie zawsze kupują kawę.- Sami przechodzimy problemy, ale pomagać trzeba. Uważamy, że po prostu w nas jest siła - mówi Anna Seraka-Palma, właścicielka kawiarni Nata Lisboa. - Wielu osobom musimy też tłumaczyć, jak to wygląda i działa. Wyjaśniamy akcję pomocy dla Wiktora i wtedy ludzie chętnie wspierają ją.Inne szczecińskie kawiarnie, które włączyły się do akcji to m.in. Kamienica w lesie, Columbus Śródmieście czy Bistro Jaglana. Zbiórka pieniędzy na leczenie chłopca trwa do poniedziałku.