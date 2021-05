Centrum Inicjatyw Rodzinnych powstało w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Szczecinie otwarte. Jest to miejsce, w którym będą inicjowane różne działania na rzecz mieszkańców miasta.

Na miejscu będą się odbywały różnego rodzaju warsztaty dla rodzin, zajęcia dla najmłodszych, czy też spotkania z dietetykami.



- To będzie taki punkt z informacją, z czego rodziny w mieście mogą skorzystać - mówi Maciej Homis, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. - Od zupełnie podstawowych informacji dla świeżo upieczonych rodziców takich jak rejestracja urodzenia dziecka, skorzystanie z różnego rodzaju świadczeń. Często rodzice nie wiedzą, do których urzędów udać się, aby uzyskać pewnego rodzaju świadczenia. Będziemy starali się sprofilować ofertę tak, żeby każdy wiedział, gdzie może się zgłosić, żeby uzyskać odpowiednie wsparcie. Będziemy starali się doradzać np. w kwestii wyboru żłobka, będziemy dopasowywać pod mieszkańców i zobaczymy, jakie będą ich potrzeby.



Pracownicy centrum będą także proponować jakieś rozwiązania, które są dostępne w Szczecinie - dodaje prezydent Piotr Krzystek. - Tych inicjatyw dla rodzin jest dużo, ale cała wiedza na ten temat będzie skupiona w Centrum Inicjatyw Rodzinnych po to, aby każdy mieszkaniec Szczecina, każda rodzina mogła przyjść i dowiedzieć się kompleksowo o wszystkich programach i projektach, które przygotowuje miasto.



Placówka znajdująca się przy al. Wojska Polskiego 51 będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18.