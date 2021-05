Fani motoryzacji dołączyli do zbiórki dla Wiktora [WIDEO, ZDJĘCIA]

Do godziny 20 na Łaszowni można przejechać się luksusowymi i zabytkowymi samochodami. Wystarczy wrzucić minimum 30 zł do puszki dla chorego Wiktora i wybrać pojazd.

Jak mówi organizator Mateusz Nowacki, zainteresowanych jest wielu.- Zorganizowałem tę akcję dla chorego Wiktorka ze Szczecina, żeby zebrać wszystkich fanów motoryzacji, by przyjechali i mogli zrobić trochę hałasu - mówi organizator.- Warto pomagać. Mnie to nic nie kosztuje, a zawsze jest jakiś dobry uczynek. Jest z tego zabawa, prosta pomoc. - Chcieliśmy oczywiście pomóc. - Fajnie jest pomagać ludziom. Staramy się brać udział we wszystkich akcjach charytatywnych. Całe społeczeństwo powinno w ten sposób żyć - mówią uczestnicy.Wszystkie przejażdżki ruszają spod koła Wheel of Szczecin w stronę ulicy Bytomskiej.