Polscy bohaterowie na wakacjach w Międzyzdrojach

Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin] Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin]

Żołnierze Armii Krajowej, działacze opozycji antykomunistycznej, a także weterani z misji wojskowych przebywają w Międzyzdrojach w ramach piątej edycji akcji „Wakacje dla Bohatera".

Łącznie od ponad tygodnia nad morzem przebywa 60 kombatantów z całej Polski - mówi Piotr Zarzycki, wiceprezes Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera i organizator wydarzenia.



- Mamy np. pana, który był na misji w Wietnamie, są stoczniowcy, opozycjoniści z czasów PRL. Jest coraz więcej tych osób. Natomiast największą grupą tradycyjnie są kombatanci z II wojny światowej - mówi Zarzycki.



Przez cały tydzień Stowarzyszenie zapewniło kombatantom mnóstwo atrakcji - dodaje Piotr Zarzycki.



- Mieliśmy kilka koncertów, mały wieczorek taneczny, byliśmy w oceanarium i mnóstwo spacerów. Ale przede wszystkim zabiegi rehabilitacyjne, medyczne, to co kombatanci lubią najbardziej. Zabiegi w połączeniu ze świeżym powietrzem i spacerami, jak sami mówią, to ich zawsze odmładza o kilka lat - mówi wiceprezes Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera.



Łączniczka V Okręgu Wileńskiego AK major Danuta Szyksznian-Ossowska ps. "Sarenka" mówi, że najważniejsze to serdeczność i oddanie organizatorów.



- Całym sercem tutaj jestem, a przecież powinnam siedzieć w domu. Jednak jak się dowiedziałam, że mogę przyjechać, to bardzo się ucieszyłam. Cieszę się, że pan doktor jest ze mną i przetrwałam, ale to niewielka droga. Trzeba się trzymać, nie można się puszczać - mówi Szyksznian-Ossowska.



W sobotę wieczorem w ramach piątej edycji „Wakacji dla Bohatera" odbędzie się uroczystość na cześć Weteranów Walk o Niepodległość RP. W jej trakcie szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wręczy medale „Pro Patria" i „Pro Bono Poloniae".